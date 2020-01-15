При экстренной посадке в Лос-Анджелесе самолет облил керосином детей

В Лос-Анджелесе пассажирский авиалайнер Boeing 777, совершавший экстренную посадку, пролил авиационное топливо на детскую площадку, расположенную возле начальной школы.

В результате пострадали 17 детей

Детям потребовалась медицинская помощь. Всего пострадали 26 человек, у них легкие травмы.

На место ЧП прибыли 70 пожарных и медиков. Сообщается, что авиалайнер принадлежал компании "Delta Air Lines". Самолет совершил успешную посадку в аэропорту, расположенному в 24 км от места происшествия.

Стоит напомнить, что в современных самолетах в качестве топлива используется авиационный керосин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что катастрофу Superjet "подготовили" "Росавиация" и "Аэрофлот".