В ГД предложили приравнять врачей "скорой" к полицейским

В Госдуме поддержали идею о том, чтобы врачей "скорой помощи" приравнять к сотрудникам полиции. Это позволит бороться с нападениями на медиков.

По мнению депутата госдумы Алексея Куринного, у пациентов будет меньше шансов совершать нападения на врачей "скорой".

Ранее обсуждалось предложение приравнять медиков к полиции и обеспечить их "тревожными кнопками".

По словам президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля, законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей "скорой помощи" не защитит медицинских работников. Он заявил, что поправки предполагают наказание для нарушителя только в том случае, если он мешает врачу оказать помощь больному, и это приводит к ухудшению здоровья или смерти пациента.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи "скорой" просят неотложную помощь.