В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе IQOXE. В результате инцидента один человек погиб, так как из-за взрыва рухнул его дом, шесть человек пострадали.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие работали на химическом заводе. Несколько человек числятся без вести пропавшими.
Глава правительства Каталонии направился к месту взрыва. Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что готов оказать необходимую помощь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что каталонцы считают, что власти Испании ущемляют их язык и культуру.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.