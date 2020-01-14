На нефтехимическом заводе в Каталонии произошел мощный взрыв

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе IQOXE. В результате инцидента один человек погиб, так как из-за взрыва рухнул его дом, шесть человек пострадали.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие работали на химическом заводе. Несколько человек числятся без вести пропавшими.

Глава правительства Каталонии направился к месту взрыва. Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что готов оказать необходимую помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что каталонцы считают, что власти Испании ущемляют их язык и культуру.