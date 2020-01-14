Участницу нападения на жену депутата суд отправил под домашний арест

Гагаринский суд Москвы избрал меру для Ирины Погарченко, которая принимала участие в нападении на Светлану Хананашвили в Москве. Девушка будет находиться под домашним арестом.

Студентка третьего курса МГОУ просила суд разрешить ей продолжить учиться в университете. Против домашнего ареста она не возражала.

Напомним, что 9 января было совершено нападение на супругу депутата Михаила Хананашвили.

Супруга Михаила Хананашвили возвращалась домой, в этот момент на нее было совершено нападение с ножом. Женщине было нанесено множество колото-резаных ранений. Медики спасли ее. В настоязее вреВрачам удалось спасти ее.

Согласно предварительной информации, организацией нападения занималась директор школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова, она хотела расправиться с женой своего любовника.

Заказное убийство женщина начала планировать в конце прошлого года. К участие в преступлении она привлекла двух выпускников школы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что директора школы и студентов задержали за нападение на жену депутата.