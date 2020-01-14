В мордовской исправительной колонии №5 выясняют обстоятельства драки, которую учинили двое заключенных. Одним из участников драки стал экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, который осужден за взяточничество.
Сообщается, что он ударил другого заключенного по лицу за то, что тот обвинил его в продаже телефонов.
Информация о драке подтверждена, но имена ее участников не называются.
Известно, что одному из заключенных было нанесено несколько ударов кулаком и головой в лицо. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-полковник Захарченко попросил покровителей "вытащить его".
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.