Бывший полковник-миллиардер Захарченко избил заключенного

В мордовской исправительной колонии №5 выясняют обстоятельства драки, которую учинили двое заключенных. Одним из участников драки стал экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, который осужден за взяточничество.

Сообщается, что он ударил другого заключенного по лицу за то, что тот обвинил его в продаже телефонов.

Информация о драке подтверждена, но имена ее участников не называются.

Известно, что одному из заключенных было нанесено несколько ударов кулаком и головой в лицо. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-полковник Захарченко попросил покровителей "вытащить его".