Андрея Бакова допросят в связи с падением модели из его квартиры

Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова, допросят в связи с падением модели из его квартиры. Напомним, инцидент произошёл в Москве 11 января.

В настоящее время Ксения Пунтус находится в реанимации, ей сделали операцию. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Сообщается, что незадолго до падения из окна третьего этажа модель была в баре в сопровождении Андрея Бакова, внука Никиты Михалкова.

Оба были в состоянии алкогольного опьянения, и друзья решили отвезти их домой.

Его разбудили сотрудники полиции и рассказали ему детали происшествия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 21-летняя модель выпала из окна квартиры внука Михалкова.