Стали известны подробности смерти испанского журналиста в Москве

В Москве при загадочных обстоятельствах погиб испанский журналист МИА "Россия сегодня" Санчес Мануэль Антонио Регаладо. "Московский комсомолец" сообщил, что журналист имел проблемы с психикой, а утром перед трагедией плохо себя чувствовал.

Консьержка дома, где проживал Регаладо вместе с женой, рассказала, что журналист спустился к ней утром в одном халате и пожаловался на плохое самочувствие, также он рассказал, что всю ночь не спал. Жена Регаладо Барбара купила ему в аптеке лекарства. Журналисту полегчало, и весь день он провел дома с женой, однако около 22:00 произошла трагедия.