В Интернете появилось видео, на котором заснят инцидент, произошедший 12 января в Нью-Йорке.
Между 71-летним владельцем дома Эдгаром Монкайо и 22-летним Алексом Гарсесом, который арендовал недвижимость, возникла ссора. В результате завязалась драка, и молодой соперник столкнул пожилого человека с лестницы.
Тот пролетел несколько метров и ударился головой о мостовую. Мужчину госпитализировали, но спустя некоторое время он умер.
Он сообщил, что просто выносил матрас, толкнул дверь, которая задела пожилого владельца дома, в результате чего тот упал.
Но камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее, поэтому полиция выяснила, что все было не так. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют все детали случившегося.
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