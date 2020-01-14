В Нью-Йорке арендатор убил владельца дома, сбросив его с лестницы

В Интернете появилось видео, на котором заснят инцидент, произошедший 12 января в Нью-Йорке.

Между 71-летним владельцем дома Эдгаром Монкайо и 22-летним Алексом Гарсесом, который арендовал недвижимость, возникла ссора. В результате завязалась драка, и молодой соперник столкнул пожилого человека с лестницы.

Тот пролетел несколько метров и ударился головой о мостовую. Мужчину госпитализировали, но спустя некоторое время он умер.

Предполагаемый убийца заявил сотрудникам полиции, что все произошло случайно

Он сообщил, что просто выносил матрас, толкнул дверь, которая задела пожилого владельца дома, в результате чего тот упал.

Но камеры видеонаблюдения зафиксировали происходящее, поэтому полиция выяснила, что все было не так. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют все детали случившегося.

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