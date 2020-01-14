В итальянском Неаполе в метрополитене столкнулись сразу три состава поездов. 13 человек пострадали, все они находятся в больнице.
Сообщается, что один поезд был пустой.
После аварии движение поездов на "желтой" ветке метрополитена было остановлено.
Скорее всего, машинист потерял контроль над управлением поезда и врезался в состав, который следовал впереди. Спустя несколько минут в них врезался третий поезд.
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