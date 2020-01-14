В метрополитене Неаполя столкнулись три поезда

В итальянском Неаполе в метрополитене столкнулись сразу три состава поездов. 13 человек пострадали, все они находятся в больнице.

Сообщается, что один поезд был пустой.

После аварии движение поездов на "желтой" ветке метрополитена было остановлено.

Причина столкновения поездов — человеческий фактор

Скорее всего, машинист потерял контроль над управлением поезда и врезался в состав, который следовал впереди. Спустя несколько минут в них врезался третий поезд.