Эпидемия падений из окон: в Москве погиб испанский журналист

В Москве от полученных травм при падении из окна скончался испанский журналист Антонио Мануэль Санчес. Инцидент произошел на улице Кедрова в центре столицы. Об этом информированный источник сообщил ТАСС.

"В ночь на вторник Антонио Мануэль Санчес выпал из окна дома на улице Кедрова. Он имел испанское гражданство, а работал в одном из российских СМИ. В результате происшествия журналист скончался", - пояснил источник.

Правоохранители начали доследственную проверку по факту происшествия.

Напомним, 11 января в Москве из окна третьего этажа выпала модель Ксения Пунтус. Девушка до сих пор находится в реанимации из-за полученных травм.