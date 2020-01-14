Пять цистерн с топливом сошли с рельсов в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с рельсов сошли пять цистерн, наполненных топливом. Инцидент произошел на станции Московская-Сортировочная в ночь с 13 на 14 января. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО Альбина Голубева сообщила, что в происшествии никто не пострадал, а разлив топлива не был зафиксирован.