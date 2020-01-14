В Перми экстренно сел самолет, летевший из Красноярска в Москву

Пассажирский борт авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорте Перми. Решение об экстренной посадке приняли пилоты после того как одному из пассажиров стало плохо.

В аэропорту медики оказали первую помощь пассажиру. Оказалось, что его плохое самочувствие было связано с низким давлением. Самолет вылетел из Перми до пункта назначения, а пассажира госпитализировали.