Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Модель Ксению Пунтус, выпавшую из окна квартиры на третьем этаже, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Mash сообщил, что врачи диагностировали у Пунтус ушибы обоих легких, травмы грудной клетки и позвоночника.

Сейчас модель находится под постоянным наблюдением врачей. Ранее мама Ксении Пунтус говорила, что ее дочь находится в реанимации, поскольку существует опасность для ее жизни.