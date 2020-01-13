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Источник Правда.Ру

Почему аквапарки проверяют только после ЧП?

Происшествия

Аквапарки уже давно стали опасным видом развлечений, так как, к сожалению, никто не может гарантировать, что визит в аквапарк закончится благополучно. Проверки безопасности таких объектов начинаются после каких-либо происшествий. Почему аквапарки не проверяют должным образом до эксплуатации? 

На этот вопрос в интервью "Правде.Ру" ответил Петр Васильевич Нелезин, председатель центрального Совета "Всероссийское общество спасания на водах", генерал-полковник, кандидат экономических наук .

- По закону и по всем нормам должен заниматься хозяин. А хозяин что должен сделать? Во-первых, или обучить спасателей, или же нанимать спасателей у нас или в других организациях, которые отвечают и за безопасность, и за то, чтобы люди не утонули, и не получили травмы. У нас пока этого нет и не делается. У нас были случаи, когда дети гибли в бассейнах, аквапарках.

Почему это происходит?

- Потому что экономят деньги. За обучение надо платить или же надо нанимать соответствующих специалистов. А они прикрываются, тем что есть тренеры. Это люди, которые имеют разряды или получили высшее образование педагогическое у преподавателей физкультуры, но они не отвечают, не имеют право заниматься именно на воде с детьми и взрослыми, потому что для этого есть специальная другая тема образования — спасатели на воде, спасатели в горах. А это у нас пока еще законодательно не предусмотрено. В России каждый год (не только в аквапарках) гибнут люди на водах. Самой большой уровень гибели людей. В Белоруссии в феврале будет будет проходить европейское совещание по данной тематике.

- А кто проверяет технику в аквапарке: конструкции, горки?

- Проверяет специальный надзор: технадзор, надзор по воде, санэпидемстанция.

 - Проверять они начинают только тогда, когда что-то случается.

- Правильно. Потому что тоже нет интереса. Надзорные органы у нас государственные. Общественные надзорные органы не допускаются, потому что считается, что это частное предприятие или государственно-частное. Все уходят от ответственности. Мы сейчас и бьемся, чтобы сделать единое, потому что когда-то надо наводить порядок. Если коммерсант взялся и построил аквапарк или бассейн, то он должен  соответствовать всем нормам,и российским, и международным. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  в больнице Новосибирска скончался подросток, пострадавший в аквапарке.

Темы аквапарк безопасность проверка безопасности
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