Директор московской частной школы задержана за попытку убийства

В Москве задержали директора одной из частных школ. 35-летнюю женщину подозревают в попытке заказного убийства жены своего любовника. Также по делу проходят и предполагаемые исполнители - выпускники школы.

Для реализации своей цели директор привлекла бывших учеников школы. Бывшая ученица была посредницей, а бывший ученик - исполнителем.

9 января посредница сообщила, что жена любовника возвращается домой. Исполнитель напал на нее и нанес ей минимум шесть ударов ножом.

Пострадавшую доставили в больницу. Она находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что директора школы и студентов задержали за нападение на жену депутата.