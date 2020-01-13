В Москве задержали директора одной из частных школ. 35-летнюю женщину подозревают в попытке заказного убийства жены своего любовника. Также по делу проходят и предполагаемые исполнители - выпускники школы.
Для реализации своей цели директор привлекла бывших учеников школы. Бывшая ученица была посредницей, а бывший ученик - исполнителем.
9 января посредница сообщила, что жена любовника возвращается домой. Исполнитель напал на нее и нанес ей минимум шесть ударов ножом.
Пострадавшую доставили в больницу. Она находится в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что директора школы и студентов задержали за нападение на жену депутата.
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