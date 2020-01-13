Рената Литвинова прокомментировала ДТП с ее участием в центре Москвы

Актриса сообщила, что с ней все в порядке, но после ДТП врачи "зашили ей подбородок". Также она заявила, что в момент происшествия не была в состоянии алкогольного опьянения. По словам Литвиновой, сбивший ее автомобиль не собирался останавливаться.

Также актриса сообщила, что она сказала девушке, которая ее сбила:

"Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения", — написала актриса.

За рулем автомобиля оказалась 28-летняя девушка. Она заявила, что Литвинова была в нетрезвом виде. Автоледи оштрафовали на 2000 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Ринату Литвинову наехал автомобиль в ее день рождения.