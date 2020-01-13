42-летняя жительница Воронежской области издевалась над приемным сыном

42-летняя жительница Воронежской области не раз покушалась на жизнь своего приемного сына 2004 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА "Новости". Сообщается, что женщина издевалась над старшим из ее приемных сыновей.

Согласно данным СК РФ по Воронежской области, она перевозила его в багажнике автомобиля в жаркую погоду, била скалкой, веревкой, половником, закрывала на всю ночь в погребе, пыталась утопить и настраивала других детей против него. К неправомерным действиям женщину привела личная неприязнь к мальчику.

Издевательства над ребенком женщина устраивала в период с лета 2016 года по 23 августа 2018 года

В качестве доказательной базы выступают показания более 60 свидетелей, заключения судебных экспертиз и другие материалы дела.

Обвиняемая и ее муж — приемные родители троих детей. Двое из них 2005, а один — 2004 года рождения. Детей из семьи изъяли. Она находятся в воронежском детском доме. Женщина свою вину не признает.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мать убила детей после приговора суда.