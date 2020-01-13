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Уроженка России вышла замуж за датского убийцу-расчленителя

Происшествия

Уроженка Москвы, проживающая в Финляндии, по имена Йенни Курпен 19 декабря стала женой Петера Мадсена. В прошлом году супругу женщины был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное заключение за убийство журналистки Ким Валль из Швеции. 

До свадьбы Йенни навещала будущего мужа в тюрьме.

Журналисты из Дании считают, что данное торжество лишь художественная акция Йенни Курпен, которая хочет "положить конец феминистскому общепринятому брендингу женщин", которые контактируют с убийцами женщин.

Журналистка, которую он убил и расчленил Петер Мадсен, должна была подготовить о нем репортаж во время их поездки на лодке. Позже ее тело было обнаружено на берегу острова Амагер.

Ранее сообщалось, что доцент-расчленитель Соколов напишет книгу. Ему дадут бумагу и ручку.

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