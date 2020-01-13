Юношу привезли в больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, который поддерживал его жизнь до трех часов утра. Но подросток скончался, не приходя в сознание.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры Новосибирской области выяснили, что юноша был в аквапарке вместе с родителями. В какой-то момент нога подростка попала в металлическую конструкцию бассейна и застряла в ней. Мальчик стал тонуть. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии после проведения реанимационных мероприятий, где подросток скончался.
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