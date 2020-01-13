Умер Константин Бромберг, подаривший нам "Электроника" и "Чародеев"

Советский режиссер Константин Бромберг, лауреат Госпремии СССР в области литературы, искусства и архитектуры, умер сегодня в американском Детройте. Ему было 80 лет.

О кончине кинематографиста, подарившего зрителю фильмы о приключениях Электроника и сотрудниках волшебного института НУИНУ ("Чародеи" — прим. ред.) сообщил Михаил Идов. Сценарист разместил об этом пост в своем Facebook.

По словам Идова, после переезда в Америку в 90-х годах прошлого века, Бромберг "кинофильмов больше не снимал":

"В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров. Для нас, советских зрителей, его "Электроник" и "Чародеи" — одни из тех шедевров, которые он так и не собрал. Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника"…

Константин Бромберг — уроженец Харькова. В 1965 году — выпускник ВГИКа начал работать режиссером на телевидении. Известность ему принесли кинокартины "Приключения Электроника" (снят в 1979 году) и "Чародеи" (1982 год).