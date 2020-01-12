Пьяный школьник из Санкт-Петербурга убил отчима

В Санкт-Петербурге задержан 16-летний подросток, обвиняемый в убийстве своего отчима. В ночь с 11 на 12 января в дежурную часть поступило сообщение о пострадавшем мужчине с ножевым ранением. Медикам не удалось спасти 46-летнего гражданина Узбекистана, он скончался в машине скорой помощи.

Оказалось, что смертельное ножевые ранение в горло отчиму нанес его пасынок. Сообщается, что подросток был в состоянии алкогольного опьянения и ранее неоднократно привлекался за административные правонарушения.