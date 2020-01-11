Инна Новикова: Иран показал пример Украине и США, исторический обзор

Иран сегодня признал вину за сбитый по ошибке Боинг и заявил о готовности компенсировать убытки. Эта ошибка, за которую президент пообещал наказать виновных по всей строгости (а в Иране действует смертная казнь) была сделана в очень тяжелый момент для страны, когда была ожидаема ракетная атака в ответ на удар по американским объектам. Тем не менее, виновным грозит смертная казнь. Как и грозила бы в случае, если бы они не ответили на вероятную ракетную атаку противника.

Иран виновен и в том, что не закрыл небо для гражданских самолетов, как это должно быть во время военной нестабильности в регионе. Кстати, и как это не было сделано на Украине в 2014 году. Украина, правда, не признает в этом своей вины.

Само по себе сегодняшнее признание иранского руководства — это пример гражданского мужества и порядочности руководителей страны.

Вспомним, когда в 2001 году украинской ракетой по ошибке во время учений был сбит гражданский Ту-154 рейса Новосибирск-Тель-Авив, Киев отпирался до последнего, даже будучи пришпиленным к стенке неопровержимыми доказательствами. Кучма говорил такие вещи, за которые им всем еще сто лет должно быть стыдно. Не признались до сих пор. И если не ошибаюсь, компенсацию Украина тоже отказалась платить. Какую-то часть выплатила семьям пострадавших Россия.

Что касается иранского А-300 с 290 пассажирами, сбитого в 1988 году США над Персидским заливом. Американское правительство оценило случившееся как военный инцидент и сочло, что команда крейсера действовала в соответствии с текущими обстоятельствами. Позже командир крейсера был награждён орденом "Легион почёта" за успешную службу в период с 1987 по 1989 годы.

Президент США Рональд Рейган подчеркнул, что США не считают себя виновными в случившемся, и частично возложил вину на правительство Ирана.

А Джордж Буш-старший, который в 1988 году проводил предвыборную кампанию, комментируя инцидент с иранским аэробусом, заявил: "Я никогда не стану извиняться за Соединенные Штаты Америки. Мне все равно, что бы там ни случилось на самом деле". В ноябре Буш выиграл президентские выборы и пробыл два срока, развязав несколько кровавых войн в том числе Ирано-Иракский конфликт.

Был еще сбитый в 1983 году южно-корейский Боинг, который летел из Анкориджа в Сеул и который ни минуты с момента взлета не находился на своем курсе. Правда.Ру подробно писала о той трагедии, которая была провокацией.

В девяностые году мне довелось работать и написать несколько материалов в соавторстве с уважаемым авиаэкспертом, который тогда работал со мной анонимно и я до сих пор не рискую называть его имя, хотя человек давно ушел в мир иной. Он был военным летчиком, а потом лет 30 занимался расследованиями авиакатастроф, он был также в комиссии по расследованию катастрофы Боинга-747 в 1983 году и тайно сохранил копию секретного радиообмена между наземным пунктом и пилотом Осиповичем, который сбивал Боинг-747.А в 1992 году, накануне десятилетия трагедии, начала работу пятисторонняя комиссия — Россия, США, Япония, Южная Корея, ИКАО — целью которой было доказать вину России. И этот документ, который мы обнародовали, нарушил все планы по принуждению России к признанию вины. Он свидетельствовал о том, что наш пилот сделал все возможное, чтобы "образумить нарушителя (читайте текст Правды. Ру" по ссылке внизу). Но южно-корейские пилоты игнорировали все предупреждения советского истребителя.

В 1992 году после опубликованного в Правде документа меня вызывал "на ковер" тоглашний руководитель администрации президента Ельцина Юрий Петров и спрашивали, почему комиссия узнала из Правды об этом документе.

Я тогда ответила:

— Это потому что они не узнали о радиообмене от вас.

Так что Правда тогда раскрыла государственную тайну, которая оправдывала наши действия.

Несмотря на большое количество желающих даже внутри тогдашней России признать ее вину, нас все-таки не принудили платить компенсацию.

Да, еще, тот полет 1983 года позволил противнику выявить расположение всех советских систем ПВО, и нам пришлось все менять и тратить на это огромные деньги.

Но и это не все.

Был еще один сбитый над территорией СССР южно-корейский Боинг, о котором мало кто знает и вспоминает.

1978 год. Авиалайнер Boeing 707 южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines (KAL) рейс Париж-Анкоридж-Сеул. Лайнер тоже "по неведомой причине" отклонился от маршрута и оказался над Кольским полуостровом, нарушив воздушное пространство СССР. Летчики также не реагировали на попытки заставить самолет добровольно приземлиться, и бортбыл обстрелян ракетой "воздух-воздух" советским истребителем-перехватчиком Су-15.

А в кабине летчиков, как мне рассказывал эксперт, был российский самолет в ракетном прицеле. Боинг-747 в 1983 году) был хороший летчик, но не орел, а вот Александр Босов, который пилотировал наш Су-15 в 1978 году, был орел, настоящий ас, он пустил ракету так, что двигатель самолета-нарушителя был поврежден, но лайнер мог лететь и совершил вынужденную посадку на лёд озера Корпиярви в Карельской АССР. В результате обстрела погибли 2 пассажира и было 13 раненых. Всего в самолете находились 12 членов экипажа и 97 пассажиров. А в кабине летчиков, как мне рассказывал эксперт, который расследовал и этот инцидент был российский самолет в ракетном прицеле. Так что все понятно. На войне как на войне. Самолеты стали разменной игрушкой политиков. И так было всегда со времен начала эры авиации.

Инна Новикова, Правда. Ру