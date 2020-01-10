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Ещё у шести гонконгцев нашли пневмонию после поездки в Ухань

Происшествия » Глобальные

Ещё у шести пациентов в Гонконге диагностирована подозрительная пневмония, связанная с посещением китайского города Ухань.

Этот город является очагом нового типа пневмонии, вызвавшего серьёзную обеспокоенность даже за пределами КНР.

Среди новых заболевших — двое малолетних детей, всего же только с нового года в Гонконге госпитализировали с таким диагнозом 54 человека, посетивших Ухань. 31 пациент был благополучно выписан.

В самом Ухане известно как минимум о 59 заболевших. Есть причины полагать, что очагом инфекции был местный рыбный рынок, уже закрытый властями.

Гонконг вводит дополнительный санитарный контроль для въезжающих, чтоб избежать эпидемии. И не только он: прибывающим из Уханя будут на всякий случай измерять температуру в россйиских аэропортах.

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