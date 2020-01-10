Двое погибли и четверо получили ранения в стрельбе в мексиканской школе

По меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в школе в северном мексиканском городе Торреон в пятницу.

Ребенок в возрасте около 11 лет вошел в частную школу с двумя пистолетами и открыл огонь по своему учителю и одноклассникам, прежде чем убить себя.

По предварительной информации, учительница скончалась от полученных травм, а по меньшей мере четверо детей получили ранения в результате стрельбы.

На кадрах телерепортажей видны десятки полицейских и солдат, окружающих школу, идентифицированную СМИ как "Colegio Cervantes".

Хотя за последние два года число убийств в Мексике достигло рекордного уровня, такие школьные расстрелы являются необычными. В 2017 году студент убил четырех человек и себя в частной школе на севере Мексики.