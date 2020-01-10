По меньшей мере два человека погибли и четверо получили ранения в результате стрельбы в школе в северном мексиканском городе Торреон в пятницу.
Ребенок в возрасте около 11 лет вошел в частную школу с двумя пистолетами и открыл огонь по своему учителю и одноклассникам, прежде чем убить себя.
По предварительной информации, учительница скончалась от полученных травм, а по меньшей мере четверо детей получили ранения в результате стрельбы.
На кадрах телерепортажей видны десятки полицейских и солдат, окружающих школу, идентифицированную СМИ как "Colegio Cervantes".
Хотя за последние два года число убийств в Мексике достигло рекордного уровня, такие школьные расстрелы являются необычными. В 2017 году студент убил четырех человек и себя в частной школе на севере Мексики.
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