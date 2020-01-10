Взрыв в пакистанской мечети унес жизни по меньшей мере 13 человек

В результате взрыва в мечети в городе Кветта на юго-западе Пакистана в пятницу погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе высокопоставленный сотрудник полиции, и еще 20 получили ранения, сообщила полиция.

Полиция заявила, что самодельное взрывное устройство было заложено в мечети внутри семинарии в городе, столице провинции Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Ираном.

Оно было приведено в действие во время вечерней молитвы в пятницу, второй взрыв в Кветте на этой неделе.