Большие пожары в Австралии объединились в "мегапламя"

Штормовые ветра раздули два массивных лесных пожара Австралии в опасное "мегапламя".

Уже несколько дней власти боялись, что огонь перекинется через границу Нового Южного Уэльса и Виктории в заснеженных горах.

Прогнозируется еще большая жара, сильный ветер и грозы. В Южной Австралии пожарные также сражались с пламенем на острове Кенгуру.

В некоторых районах обоих штатов жителям было приказано покинуть свои дома.

Между тем десятки тысяч человек по всей Австралии приняли участие в протестах против изменения климата в пятницу.

Во многих частях страны смертоносные лесные пожары, которые бушевали в течение нескольких недель, угрожают снова продвинуться вперед, поскольку температура резко поднимается. Ветер означает, что пожары могут распространиться быстро и непредсказуемо в эти выходные.

Мегапламя к югу от снежных гор появилось после того, как два пожара на Даннс-Роуд и Восточном Оурни-крике соединились после еще одного массового слияния огня поблизости в начале недели. В настоящее время горит площадь, составляющая почти 600 000 гектаров.