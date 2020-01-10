Трое детей пострадали в Пензе в результате ДТП

Легковушка и грузовой автомобиль столкнулись днём в пятницу на одной из улиц Пензы. Отлетевшее авто ударило троих школьников, шедших по тротуару.

Три тринадцатилетних мальчика, ставшие случайными жертвами аварии, были доставлены в больницу. Тяжёлых ран они не получили, и вскоре их отпустят долечиваться дома.

Информации о судьбе и состоянии водителей пока нет. По факту столкновения проходит проверка.