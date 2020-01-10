15-летняя школьница пропала в дни праздников под Екатеринбургом

15-летняя девушка уже четыре дня как пропала в городе Верхняя Пышма, что в Свердловской области. Полиция начала доследственную проверку.

Школьница приехала из Ревды вместе с родителями в гости, а затем пропала. Позже появлялась непроверенная информация, что её видели уже непосредственно в Екатеринбурге.

Сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району города просят всех граждан, способных сообщить актуальную информацию о нынешнем местоположении 15-летней Виктории Логиновских, обратиться к ним.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как 15-летнюю школьницу изнасиловали в канун рождественских праздников.