Вулкан Попокатепель извергся в Мексике

Извержение знаменитого мексиканского вулкана Попокатепетль произошло в четверг. Он выбросил столб пепла трёхкилометровой высоты.

Сейсмологи заранее призвали не приближаться к горе. При извержении никто не пострадал. Об эвакуации речь не идёт, хотя власти на всякий случай сохраняют "жёлтый" уровень опасности.

Выброс пепла произошёл около половины седьмого утра по местному времени (в 15:30 по Москве). На автоматических камерах, отслеживающих состояние вулкана, видны были также вышедшие из жерла потоки лавы.

Попокатепетль — наиболее активный вулкан на территории Мексики и один из двух самых больших. Его название на языке ацтеков буквально означает "Дымящаяся гора".