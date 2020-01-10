В Индии женщина встала на собственных похоронах

Женщина, признанная врачами мёртвой, открыла глаза и встала уже в процессе собственных похорон.

"Чудо" произошло в штате Карнатака в среду. Малата Чаугули была госпитализирована без сознания с повышенной температурой, но спасти её врачи не смогли. Когда медики констатировали, что больная скончалась, они отдали её тело семье.

Скорбящие родственники выставили "труп" Чаугули во дворе семейного дома для последнего прощания и были шокированы, когда она открыла глаза и поднялась.

Как выяснилось, состояние пациентки было комой, а вовсе не смертью. К счастью, ошибка вскрылась раньше, чем её похоронили.