Казахстан опубликовал предварительный отчёт о причинах катастрофы самолёта "Bek Air" в конце декабря.
Комиссия пришла к выводу, что, вероятнее всего, крушение Fokker-100 произошло из-за обледенения двигателей.
"Правда.Ру" напоминает, несчастье имело место 27 декабря, когда самолёт едва вылетел из аэропорта в Алма-Ате. На борту самолёта находилось сто человек, 12 из них, включая командира экипажа, погибли. Ещё свыше 60 человек получили травмы различной степени тяжести.
Ранее в качестве возможной причины катастрофы называли спутный след предыдущего самолёта, после вылета которого прошло слишком мало времени.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.