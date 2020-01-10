Названа причина катастрофы самолёта в Алма-Ате

Казахстан опубликовал предварительный отчёт о причинах катастрофы самолёта "Bek Air" в конце декабря.

Комиссия пришла к выводу, что, вероятнее всего, крушение Fokker-100 произошло из-за обледенения двигателей.

"Правда.Ру" напоминает, несчастье имело место 27 декабря, когда самолёт едва вылетел из аэропорта в Алма-Ате. На борту самолёта находилось сто человек, 12 из них, включая командира экипажа, погибли. Ещё свыше 60 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в качестве возможной причины катастрофы называли спутный след предыдущего самолёта, после вылета которого прошло слишком мало времени.