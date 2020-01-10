Утечка нефтепродуктов произошла при пожаре в Ухте

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте имела место утечка нефтепродуктов. Само пламя на заводе уже полностью потушено.

Речь идёт о предприятии ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Возгорание на НПЗ произошло в четверг около 17 часов по московскому времени. В ходе горения на заводе произошло несколько взрывов. Завод был эвакуирован, один сотрудник пострадал и направлен в больницу. К 23 часам возгорание удалось локализовать, а к двум часам ночи на пятницу пожар был полностью потушен.

Как выяснилось в ходе начавшихся восстановительных работ, из-за деформации хранилищ при пожаре произошла утечка нефтепродуктов, причём не поддаётся оценке точный объём утекших веществ.

Тем не менее в пресс-службе управления МЧС по Республике Коми заверили, что, согласно замерам, концентрация опасных веществ на месте пожара не выходит за пределы допустимой нормы.