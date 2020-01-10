Пять сотрудников тюрьмы подверглись нападению в тюрьме строгого режима в Англии в четверг, и британская контртеррористическая полиция начала расследование, рассказал представитель полиции.
Лондонская полиция заявила, что сотрудники ее контртеррористического командования ведут расследование инцидента в тюрьме Уайтмур в центральной Англии.
"Би-би-си" сообщило, что двое заключенных, один из которых отбывал наказание за террористические преступления, совершили нападение с использованием холодного оружия и были одеты в поддельные жилеты смертников.
В связи с этими обстоятельствами расследование было решено доверить контртеррористическому подразделению.
"Однако мы должны подчеркнуть, что на данном раннем этапе расследования мы сохраняем непредвзятое отношение в отношении любых мотивов, и расследование для установления всех обстоятельств инцидента продолжается", — сказал пресс-секретарь полиции.
В 2016 году Великобритания объявила о планах изолировать радикальных исламистов в специальных подразделениях в тюрьмах с высоким уровнем безопасности, чтобы ограничить их способность влиять на других заключенных на фоне опасений, что тюрьмы являются питательной средой для экстремистов.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.