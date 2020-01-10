Пять сотрудников тюрьмы строгого режима атакованы в Британии

Пять сотрудников тюрьмы подверглись нападению в тюрьме строгого режима в Англии в четверг, и британская контртеррористическая полиция начала расследование, рассказал представитель полиции.

Лондонская полиция заявила, что сотрудники ее контртеррористического командования ведут расследование инцидента в тюрьме Уайтмур в центральной Англии.

"Би-би-си" сообщило, что двое заключенных, один из которых отбывал наказание за террористические преступления, совершили нападение с использованием холодного оружия и были одеты в поддельные жилеты смертников.

В связи с этими обстоятельствами расследование было решено доверить контртеррористическому подразделению.

"Однако мы должны подчеркнуть, что на данном раннем этапе расследования мы сохраняем непредвзятое отношение в отношении любых мотивов, и расследование для установления всех обстоятельств инцидента продолжается", — сказал пресс-секретарь полиции.

В 2016 году Великобритания объявила о планах изолировать радикальных исламистов в специальных подразделениях в тюрьмах с высоким уровнем безопасности, чтобы ограничить их способность влиять на других заключенных на фоне опасений, что тюрьмы являются питательной средой для экстремистов.