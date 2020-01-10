На сотрудников "скорой помощи" с кулаками набросилась 52-летняя жительница столицы Бурятии.
Сообщение об инциденте появилось сегодня на сайте управления Росгвардии по Улан-Уде.
По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 9 января.
Медики приехали на вызов к мужчине, у которого было сильно поранено лицо. Однако не успели они подойти к пострадавшему, как его жена вдруг сильно ударила одного фельдшера кулаком в лицо, другую — в живот.
"Не ожидавшая нападения женщина-фельдшер не растерялась и нажала кнопку тревожной сигнализации, которой с некоторого времени оснащены все бригады "скорой", — написано в сообщении.
Группа вневедомственной охраны прибыла буквально через пару минут. Дебоширку скрутили и отвезли в отдел полиции.
"Полицейским женщина пояснила, что ей не понравилось поведение медиков. А именно то, что одна из женщин, проходя мимо зеркала, посмотрелась в него", — рассказывают росгвардейцы.
Фото: 03.rosgvard.ru
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