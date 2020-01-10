Электроснабжение на Пуэрто-Рико не восстановят до понедельника

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес заявила, что электричество должно быть полностью восстановлено по всему острову к понедельнику после того, как худшее землетрясение за более чем столетие выбило самую большую электростанцию острова и оставило почти три миллиона жителей без энергии.

Через два дня после землетрясения только на половине территории острова восстановлено электроснабжение.

"Крупнейшая электростанция острова "Costa Sur" может оставаться отключенной в течение года или более из-за повреждения от землетрясения", - сказал ответственный по энергетике Пуэрто-Рико Хосе Ортис на пресс-конференции, вызвав воспоминания о длительных отключениях электроэнергии после ураганов, которые опустошили Пуэрто-Рико в 2017 году.

Но электричество должно быть полностью восстановлено к понедельнику, так как другие генерирующие станции вернулись в рабочий режим, добавил Ортис.

Землетрясение магнитудой 6,4 баллов и вторичные толчки магнитудой 5,6 баллов, произошедшие во вторник, убили по меньшей мере одного человека и разрушили или повредили около 300 домов на юге острова, напоминает "Правда.Ру".