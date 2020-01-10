26 пакетов с частями тел нашли в мексиканском штате Халиско

Сотрудники судебно-медицинской экспертизы в западном мексиканском штате Халиско пытаются определить, сколько жертв находится в 26 пластиковых мешках с частями тел, найденных в овраге на этой неделе, сообщили власти в четверг.

Прокуратура штата Халиско сообщила в своем заявлении, что она начала собирать сумки во вторник в муниципалитете Тонала на окраине Гвадалахары. Первоначально чиновники изъяли 14 мешков с частями тел погибших.

Они вернулись в среду и нашли еще 12 пакетов.

Останки были доставлены в государственный институт судебно-медицинской экспертизы для опознания.

В последние годы в этом районе наблюдается рост насилия и исчезновений, поскольку "Картель Нового поколения Халиско" набирает силу.

Власти не предположили, кто может нести ответственность за смерти и расчленение найденных людей.