Семейная пара поставляла педофилам несовершеннолетних девушек

Громкий секс-скандал разразился в Кургане. Там фигурантами уголовного дела об организации публичного дома стала семейная пара.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, интим-услуги в "семейном" борделе оказывали несовершеннолетние девушки.

Работал публичный дом, как рассказывают следователи, пять лет: с 2015 по 2019 год.

"49-летний житель Кургана и его 21-летняя жена предстанут перед судом за организацию занятий проституцией и вовлечение в это лиц, не достигших совершеннолетия", — говорится в сообщении СКР.

К слову, это уже не первый случай организации такого борделя в Кургане. В 2016 году за аналогичное преступление была отправлена на 5 лет в колонию 37-летняя жительница города.