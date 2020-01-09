В Кении страдают от нашествия саранчи

Нашествие саранчи в районе полуострова Сомали распространилось на восточную Кению, где фермеры опасаются потери урожая.

Рои были замечены в кенийском округе Исиоло и округе Меру — последний регион известен производством стимулирующего растения хат, хотя неизвестно, является ли саранча пристрастной к этим листьям.

За последние два месяца заражение затронуло несколько штатов Эфиопии и привело к тому, что фермеры потеряли почти 100% своих посевов, сообщает ООН.

Пустынная саранча также пожирает посевы и пастбища в Сомали, где недостаток воздушной безопасности затрудняет использование самолетов для распыления пестицидов с воздуха.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила, что 28 декабря ряд крупных роев достиг засушливого района на северо-востоке Кении.

В Меру местный вождь Романо Мучири рассказал, что он видел бескрылую саранчу, питающуюся кустарниками, это означает, что там недавно вылупились нимфы, ранняя жизненная стадия саранчи. Комиссар округа Исиоло Нарман Шамби сообщил, что рои охватили территорию площадью до 3000 квадратных километров.

Жители обратились за помощью, чтобы спасти свои урожаи.

Ранее на этой неделе правительство объявило о начале воздушного распыления средств от саранчи в северных графствах Ваджир и Марсабит.