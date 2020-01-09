Трое полицейских погибли в столкновении с протестующими во Вьетнаме

Трое полицейских были среди четырех человек, убитых во Вьетнаме в четверг, когда протестующие напали на солдат, строящих стену рядом с военным аэропортом, сообщает Министерство общественной безопасности.

Протестующие напали на военнослужащих с ручными гранатами, бензиновыми бомбами и ножами в деревне Донг Там, недалеко от столицы страны Ханоя.

Трое полицейских и один из протестующих были убиты, а ещё один несогласный ранен, заявило министерство.

В своем заявлении базирующаяся в Нью-Йорке организация "Хьюман Райтс Уотч" заявила, что спор касался прав на землю, и призвала власти начать "беспристрастное и прозрачное" расследование.

"Правительственные чиновники Вьетнама должны признать важность проведения диалога и переговоров с фермерами для решения земельных споров, таких как в Донг Там, мирным путем, а не с применением насилия", - сказал Фил Робертсон, заместитель директора группы по Азии.

Сообщается, что власти ведут расследование, а нарушители порядка находятся под арестом.

Споры о земле действительно происходят во Вьетнаме, хотя этот инцидент был первым случаем за многие годы, когда полицейские были убиты в таком противодействии.