У деда случился сердечный приступ во время зимних игр с внучкой

В Уфе пенсионер погиб, катаясь с внучкой на снежной горке. Ребёнка удалось спасти.

Катаясь с несанкционированной горки на тюбинге (или "ватрушке"), 65-летний мужчина вместе с 7-летней внучкой врезался в дерево, передаёт региональный СУ СК. По предварительным данным, у пенсионера прямо во время катания произошёл сердечный приступ, из-за чего он и потерял управление тюбингом.

Когда на место прибыли врачи, мужчина был уже мёртв. Девочку госпитализировали, но затем отпустили домой, передаёт "Правда.Ру".