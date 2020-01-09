В Уфе пенсионер погиб, катаясь с внучкой на снежной горке. Ребёнка удалось спасти.
Катаясь с несанкционированной горки на тюбинге (или "ватрушке"), 65-летний мужчина вместе с 7-летней внучкой врезался в дерево, передаёт региональный СУ СК. По предварительным данным, у пенсионера прямо во время катания произошёл сердечный приступ, из-за чего он и потерял управление тюбингом.
Когда на место прибыли врачи, мужчина был уже мёртв. Девочку госпитализировали, но затем отпустили домой, передаёт "Правда.Ру".
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.