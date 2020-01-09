Оленевод выживал без пищи 16 суток

Поисковики отыскали заплутавшего в тундре 18 дней назад оленевода. Больше двух недель из этого срока он провёл без еды.

В декабре мужчина отправился в чукотское село Рыркайпий, но из-за сильной метели потерял направление. В итоге все эти дни он провёл в избушке, отапливая её, чем придётся (мороз достигал на Чукотке тридцати градусов) и на протяжении 16 дней обходясь совершенно без еды.

Как рассказали в администрации г. о. Эгвекинот, оленевода разыскивали и на земле, и с вертолёта, оказалось, что он был в двухстах километрах от своей первоначальной цели. Мужчина сильно истощён, его уже отправили к семье.