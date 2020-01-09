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В Крыму врач сломал шею пациентке

Происшествия » Человеческий фактор

Жительница города Керчь после визита в платную клинику оказалась в городской больнице с переломом шейных позвонков.

Об этом сегодня сообщает ИА "Керчь — ФМ".

Как рассказала изданию сама пациентка, она, по совету друзей, обратилась в клинику после того, как ее несколько дней мучали боли в шее.

"Я не очень люблю ходить в больницу. Особенно после того, как пережила онкологию. Поэтому лечилась сама: мази, компрессы, уколы диклофенака. Легче не становилось и пришлось идти к врачу. Поскольку праздник были, пошла в платную клинику. Мануальный терапевт посмотрел снимки МРТ двухлетней давности и сделал прогревание ультразвуком. После чего стал "вправлять" позвонки: крутанул голову в одну сторону, в другую — у меня от боли в глазах потемнело", — говорит женщина.

Как она добралась домой — помнит смутно. Ночь провела на сильных обезболивающих. Утром муж отвез на МРТ и КТ. Оказалось, что плюсом к сильному воспалению у нее "сломана дуга в шее"

"Врач сказал, что еще пару миллиметров и я бы не вышла из кабинета того мануальщика".

В экстренном порядке керчанка была помещена в нейрохирургическое отделение горбольницы. А "в передовых технологиях" мануального терапевта разбираются правоохранители.

Темы врач крым керчь перелом мануальный терапевт
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