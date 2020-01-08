Иран не отдаст "чёрный ящик" упавшего самолёта "Боингу"

Иран не отдаст бортовой самописец разбившегося украинского авиалайнера концерну "Boeing", заявил глава Тегеранской организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Он добавил, что пока не понятно, какому государству Иран передаст найденный "чёрный ящик" для анализа данных, передают местные новостные агентства.

"Boeing-737 800", принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", неожиданно перестал выходить на связь и исчез с радаров почти сразу после вылета из тегеранского аэропорта. Никто из 176 пассажиров и членов экипажа не пережил катастрофу. Причиной несчастья назвали возгорание двигателя, связь авиакатастрофы с ракетными атаками, проведёнными Ираном чуть ранее, отрицается, напоминает "Правда.Ру".