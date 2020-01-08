Японец, зарезавший 19 инвалидов, ссылается на невменяемость

Японец, обвиняемый в том, что зарезал 19 инвалидов, не признал себя виновным в среду в ходе драматического судебного заседания, прерванного, когда он, казалось, что-то положил в рот, боролся с судебными чиновниками и лежал на полу, корчась.

Сатоси Уэмацу, 29 лет, бывший работник дома престарелых, обвиняемый в убийстве 19 инвалидов и ранении 26 человек в центре по уходу в 2016 году — одном из страшнейших массовых убийств послевоенной Японии — был удален из суда и не вернулся, когда судебный процесс возобновился.

Перед перерывом адвокат Уэмацу сказал, что Уэмацу признал детали обвинительного заключения правдивыми, но у него есть психиатрическое расстройство, из-за которого он не мог контролировать свои действия в момент инцидента.

"Господин Уэмацу имел психиатрическую инвалидность и, как следствие, он не был в ответе за свои действия", — сказал адвокат.

Спокойный на вид Уэмацу, одетый в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук, с волосами, собранными в длинный конский хвост, слегка поклонился, когда он вошел в зал суда. Вскоре после этого Уэмацу вдруг сделал движение, как будто что-то положил в рот. Он боролся с судебными чиновниками в форме, корчась на полу, когда трое из них удерживали его, прежде чем слушание было внезапно прервано примерно на час.

После того, как суд возобновили, уже без Уэмацу, один из его адвокатов сказал, что его злоупотребление марихуаной привело к психическому заболеванию, добавив: "это превратило его в другого человека. В итоге этот инцидент и произошел."

Но прокурор сказала суду, что любой потенциальный приговор должен будет учитывать жестокость и масштаб преступления, отметив, что Уэмацу ударил многих жертв ножом в шею. Она выразила убеждённость, что убийца понимал, что делает.