Пуэрто-Рико объявляет чрезвычайное положение после землетрясений

Пуэрто-Рико Ванда Васкес объявила чрезвычайное положение во вторник после того, как в результате серии землетрясений погиб по меньшей мере один человек, обрушились здания и выбило электроэнергию почти на весь остров с населением более 3 млн человек.

Землетрясение магнитудой 6,4 баллов - самое мощное, что переживал остров за последние 102 года.

С отключением двух крупных электростанций питьевая вода была отключена по меньшей мере для 300 000 клиентов, заявила Васкес на пресс-конференции.

Она сказала, что электричество должно быть восстановлено на большей части острова в течение 24-48 часов. Школы Пуэрто-Рико останутся закрытыми, а государственные служащие, за исключением медицинских работников и полиции, будут оставаться дома в среду, пока проводятся проверки структурной безопасности зданий, сказала Васкес.

"Есть люди, которые потеряли свои жизни, есть люди, которые потеряли все свое имущество", - сказала она журналистам, не вдаваясь в дальнейшие подробности о масштабах ущерба и травм.

Масштабы разрушений

Управление по электроснабжению Пуэрто-Рико заявило, что оно надеется восстановить обслуживание в ночное время в столичном районе Сан-Хуан, столице, в которой проживает около 2,3 миллиона человек.

По меньшей мере 346 человек остались без крова, заявили официальные лица, после того, как дома были снесены, в основном на юге острова. Многие поврежденные здания стояли рядом с грудами щебня.