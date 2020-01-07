В Кашире арестован мужчина, предположительно домогавшийся дочери

В городе Каширы Московской области местный житель предположительно изнасиловал собственную малолетнюю дочь.

По ходатайству СУ по городу Ступино суд арестовал подозреваемого. Ему же предъявлены обвинения. Расследование произошедшего продолжается, передаёт пресс-служба регионального управления СК РФ.

По версии следствия, сексуальные посягательства на десятилетнюю девочку произошли 2 января.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании уроженца Подмосковья по подозрению в изнасиловании школьницы-подростка.