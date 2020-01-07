Житель подмосковного Пущино подозревается в изнасиловании школьницы

Подмосковная полиция задержала жителя города Пущино. Его подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

23-летний мужчина уже признался в содеянном.

По версии следствия, он напал на школьницу накануне, в понедельник, 6 января.

Сейчас серпуховское следственное отделение готовится к обращению в суд, чтоб тот заключил подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.

Недавно "Правда.Ру" сообщала об обвинениях в изнасиловании, предъявленных художнику Никасу Сафронову.