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Источник Правда.Ру

Житель подмосковного Пущино подозревается в изнасиловании школьницы

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Подмосковная полиция задержала жителя города Пущино. Его подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

23-летний мужчина уже признался в содеянном.

По версии следствия, он напал на школьницу накануне, в понедельник, 6 января.

Сейчас серпуховское следственное отделение готовится к обращению в суд, чтоб тот заключил подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.

Недавно "Правда.Ру" сообщала об обвинениях в изнасиловании, предъявленных художнику Никасу Сафронову.

изнасилование московская область
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