Подмосковная полиция задержала жителя города Пущино. Его подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.
23-летний мужчина уже признался в содеянном.
По версии следствия, он напал на школьницу накануне, в понедельник, 6 января.
Сейчас серпуховское следственное отделение готовится к обращению в суд, чтоб тот заключил подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.
Недавно "Правда.Ру" сообщала об обвинениях в изнасиловании, предъявленных художнику Никасу Сафронову.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался о гибели иранского генерала Касема Сулеймани.