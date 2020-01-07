Ещё более мощное землетрясение сотрясло Пуэрто-Рико

Во вторник перед рассветом в Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,4 баллов. Оно стало сильнейшим в серии землетрясений, которые обрушились на американский остров в последние дни и причинили серьезный ущерб в некоторых районах.

Власти Пуэрто-Рико заявили в «твиттере», что одна из главных электростанций страны, которая находится недалеко от эпицентра, была повреждена, но официальные лица ожидают, что до конца дня на острове будет восстановлено электричество.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 4:24 утра по местному времени чуть южнее острова на небольшой глубине в 10 километров. Первоначально сообщалось о мощности 6,6 баллов, но позже показатель был уточнён. Сейсмологи добавили, что за землетрясением последовала серия вторичных толчков от 5,6 до 4,5 по магнитуде.

Первоначально предупреждение о цунами было объявлено для Пуэрто-Рико и Виргинских островов США, но позднее оно было отменено.