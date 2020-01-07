Любимая туристами причудливая скала в Пуэрто-Рико была разрушена мощным землетрясением, которое также повредило дома на острове и привело к перебоям в подаче электроэнергии.
Природное скальное образование, известное как Пунта-Вентана, было разрушено подземными толчками, сотрясшими Пуэрто-Рико в понедельник.
Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло на глубине 6 км к югу от этой островной территории США.
Ранее сообщалось, что происходившие на прошлой неделе в Пуэрто-Рико толчки уже отчасти повредили скалу. Теперь природная каменная арка лишилась своего верхнего "перекрытия".
О жертвах подземных толчков информации не поступало.
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