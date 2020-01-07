Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество
"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода
Последние почести генералу Сулеймани отдают в его родном городе
В Сети ходят слухи, что на Украине запустили производство Lada
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
МИД России признал нового главу Нацассамблеи Венесуэлы
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
Источник Правда.Ру

Природная достопримечательность уничтожена землетрясением в Пуэрто-Рико

Происшествия » Глобальные » Стихии

Любимая туристами причудливая скала в Пуэрто-Рико была разрушена мощным землетрясением, которое также повредило дома на острове и привело к перебоям в подаче электроэнергии.

Природное скальное образование, известное как Пунта-Вентана, было разрушено подземными толчками, сотрясшими Пуэрто-Рико в понедельник.

Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло на глубине 6 км к югу от этой островной территории США.

Ранее сообщалось, что происходившие на прошлой неделе в Пуэрто-Рико толчки уже отчасти повредили скалу. Теперь природная каменная арка лишилась своего верхнего "перекрытия".

О жертвах подземных толчков информации не поступало.

пуэрто-рико землетрясения достопримечательность
Актуальная аналитика
Православие
Рождество по-грузински - праздник для всех
Недвижимость
Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги
Формула небес
Астрология направит, но за вас не сделает
Последние материалы
Четыре совета по аренде и сдаче жилья, чтобы не потерять свои деньги
Карди Би выберет себе нигерийское имя через соцсети
Природная достопримечательность уничтожена землетрясением в Пуэрто-Рико
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество
Астрология направит, но за вас не сделает
"Ikea" выплатит $46 млн семье ребёнка, погибшего при падении комода
Последние почести генералу Сулеймани отдают в его родном городе
Ефим Дикий о новых наполеонах круглого стола России
"Бездомный полк" ФСИН: почему не выполняются поручения министра
Популярное
Ближний Восток
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США

Глава ЛДПР Владимир Жириновский высказался о гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Кошелек
Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно
Общество
В минздраве прокомментировали смерть онколога Павленко
Хоккей. Последние новости
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Соломон Соловьев Козероги, управляющие временем - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Медики Бабаево перестанут носить пациентов на руках Василий Амирджанов Айдын Мехтиев Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном Айдын Мехтиев
Комментарии
Леди Гага рассказала о пережитой череде изнасилований
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
Каждый третий неправославный в России отмечает Рождество
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Иранский парламент признал Петагон террористической организацией
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади
Протестное движение-2020: стоит ли ждать сюрпризов
Протесты будут нарастать. Кто их возглавит?
Власти отвратительно работают по ситуации в Якутии - эксперт
Власти отвратительно работают по ситуации в Якутии - эксперт
В Госдуме обсудят поведение Жириновского на Красной площади
Совбез ООН не будет обсуждать убийство Сулеймани
Дилемма Трампа: импичмент или война с Ираном
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Жириновский рассказал, как Ирану выстоять в противостоянии с США
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
Харви Вайнштейн прибыл в суд перед началом разбирательства по его делу
Украинцы возмущены тайным отдыхом Зеленского. А зря
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ