В Пуэрто-Рико произошло разрушительное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в Пуэрто-Рико ранним утром понедельника, вызвав небольшие оползни, перебои в электроснабжении и серьезно разрушив некоторые дома.

Это было одно из самых сильных землетрясений на территории США за последнее время. Штаты перенесли целый ряд толчков за последнюю неделю.

Землетрясение произошло в 6:32 утра (13:32 по Москве) чуть южнее острова на относительно небольшой глубине в 10 километров, сообщает Геологическая служба США. Угрозы цунами не было, заявили официальные лица.

Жители южных прибрежных городов начали размещать фотографии частично разрушенных домов и больших валунов, блокирующих дороги, в то время как официальные лица призвали людей сохранять спокойствие.

Шквал подземных толчков в южном регионе Пуэрто-Рико начался в ночь на 28 декабря, с землетрясениями в диапазоне магнитуд от 4,7 до 5,1 баллов. Предыдущие подземные толчки меньшей силы в последние дни разрушили дома и привели к падению товаров с полок супермаркетов.